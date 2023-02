«Il n’y aurait plus qu’à se suicider…» Il promet l’enfer à Mbappé et au PSG

La rédaction

Dans la tourmente ces derniers temps, le PSG ne semble pas vraiment prêt à affronter le Bayern Munich ce mardi. Si, ce dimanche, des rumeurs ont annoncé que Kylian Mbappé sera finalement inclus dans le groupe parisien, son état de forme au moment du match interpelle Rolland Courbis. Ce dernier ne veut pas voir le numéro 7 jouer mardi soir, et ce, pour ne pas risquer une rechute.

C’est la grande question qui anime désormais le PSG. Kylian Mbappé va-t-il disputer la rencontre face au Bayern Munich mardi soir ? Longtemps annoncé indisponible, le numéro 7 parisien serait finalement en mesure d’être présent pour le choc du 14 février. Mais Christophe Galtier avait déjà annoncé ne vouloir « prendre aucun risque » , avec son joueur. C’est également ce que souhaite Rolland Courbis, qui s’est exprimé au micro de RMC Sport . Selon l’ancien entraîneur de Montpellier, il ne faut surtout pas faire jouer Kylian Mbappé au match aller.

Mbappé veut réaliser l'impossible, ça peut virer à la catastrophe https://t.co/J1FyBXr2g7 pic.twitter.com/WOe131OhOn — le10sport (@le10sport) February 12, 2023

«On ne va pas faire la connerie de péter encore Kylian»

Rolland Courbis en est absolument convaincu, Kylian Mbappé doit être ménagé lors du match aller face au Bayern Munich mardi soir, au risque d’aggraver sa blessure : « Je n’y pense même pas une seconde. C’est déjà bien qu’il ait repris l’entraînement. Il sera au top entre le premier et le deuxième match. Pour justement se préparer pour ce deuxième match (le 8 février à l’Allianz Arena, ndlr). Dans la période actuelle, où rien ne réussit au PSG, on ne va quand même pas faire la connerie de péter encore Kylian » .

«Une rechute, c'est tout simplement catastrophique »