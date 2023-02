Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo rejoint par Messi ? On connait déjà la réponse

Thibault Morlain

Aujourd'hui, Lionel Messi est un joueur du PSG. Le fait est que l'Argentin est en fin de contrat et que son avenir suscite de nombreuses rumeurs. Il est notamment question d'une possible arrivée du côté de l'Arabie Saoudite, où il pourrait retrouver un certain Cristiano Ronaldo. Le fait est que cela serait impossible pour Messi. Explications.

L'avenir de Lionel Messi fait énormément parler depuis plusieurs semaines maintenant. En effet, le numéro 30 du PSG est en fin de contrat et la question est de savoir s'il prolongera ou non. Si tel n'était pas le cas, Messi n'aurait pas de mal pour rebondir. De nombreux clubs sont à l'affût, à commencer du côté de l'Arabie Saoudite, où on rêve de reformer le duel avec Cristiano Ronaldo.

Direction à l'Arabie Saoudite pour Messi ?

Cristiano Ronaldo a ouvert la voie à un nouvel Eldorado. En effet, après le Portugais, d'autres stars sont attendues en Arabie Saoudite. Y compris Lionel Messi ? Le joueur du PSG fait rêver dans le Golfe et les rumeurs vont en ce sens. Mais voilà, selon les informations d' El Pais , Messi ne devrait pas rejoindre Cristiano Ronaldo.

Adidas bloque un deal

Comme révélé par le média ibérique, Lionel Messi aurait une clause avec Adidas, son équimentier, l'obligeant à évoluer dans l'un des cinq grands championnats européens ou sinon du côté de la MLS et des Etats-Unis. Partir en Arabie Saoudite ne serait donc pas au programme pour Messi.