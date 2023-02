«Pour 15M€» : Révélations sur l'arrivée de Messi au PSG

Thibault Morlain

A l'été 2021, la planète football a tremblé avec le départ de Lionel Messi du FC Barcelone. Ne pouvant pas prolonger en Catalogne, l'Argentin a rebondi par la suite au PSG. Un déchirement pour celui qui avait fait toute sa carrière au Barça jusqu'à présent. D'ailleurs, il semblerait que Lionel Messi était vraiment prêt à tout pour rester chez les Blaugrana.

On pensait que Lionel Messi n'allait connaitre que le FC Barcelone dans sa carrière. Ça ne s'est finalement pas passé comme prévu. En effet, étant donné les problèmes financiers des Blaugrana, l'Argentin n'a pas pu prolonger en 2021. Libre, Messi s'est alors engagé avec le PSG, lui dont le souhait était pourtant de continuer au Barça.

Rester au Barça était la priorité

Et pour rester au FC Barcelone, Lionel Messi était prêt à consentir de gros efforts financiers. El Pais rapporte ainsi une discussion entre l'Argentin et un membre du PSG. Messi aurait tout d'abord affirmé qu'il s'était mis d'accord avec Joan Laporta pour prolonger au Barça à hauteur de 50M€ par an. « Et tu aurais prolongé pour 30M€ ? », aurait-on demandé à Messi.

Messi était prêt à accepter 15M€ du FC Barcelone