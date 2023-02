Messi veut claquer la porte du PSG, il a l'embarras du choix pour son transfert

La rédaction

Les discussions autour d'une potentielle prolongation de Lionel Messi vont bon train. Son contrat expire en juin 2023, et le PSG veut prolonger sa star argentine. Mais La Pulga ne semble pas être de cet avis, laissant un flou s'installer autour de cette question. D'autant que des potentielles destinations post-PSG commencent à apparaître...

Lionel Messi était arrivé libre au PSG en provenance du FC Barcelone, son club de toujours. Ce recrutement avait ravi tous les supporters du PSG, qui espéraient que ce transfert les emmène sur le toit de l'Europe. Mais un an et demi plus tard, l'aventure semble déjà toucher à sa fin.

Messi, vers une destination exotique

Champion du monde en 2022, vainqueur de la Ligue des Champions à quatre reprises, septuple Ballon d'Or...Lionel Messi n'a plus grand chose à prouver dans le football. Et c'est pourquoi il pourrait imiter son rival de toujours, Cristiano Ronaldo en s'exilant en dehors de l'Europe. En effet, Leo Messi aurait la possibilité de migrer vers la MLS ou le championnat argentin d'après Gerard Romero. Par ailleurs, la Pulga pourrait également faire son retour au FC Barcelone.

Un retour au FC Barcelone ?