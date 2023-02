Le PSG a joué un sale tour à Neymar, il est rancunier

Axel Cornic

Avec le départ de Mauricio Pochettino et de Leonardo, le Paris Saint-Germain a souhaité ouvrir un nouveau chapitre avec Luis Campos. Cela s’est notamment traduit par une vague de départs, qui aurait bien pu entrainer Neymar avec elle. Décevant la saison dernière, le Brésilien a en effet été poussé vers la sortie par le PSG, sans succès.

Entre le PSG et Neymar, ça a souvent été une relation de je t’aime moi non plus depuis son arrivée en 2017. S’il a montré des choses extraordinaires, le Brésilien a aussi souvent été critiquable pour son comportement sur et en dehors des terrains et il est sans aucun doute le Parisien qui divise le plus les supporters du PSG.

Mercato : Vexé par le PSG, Neymar veut tout arrêter https://t.co/TSBgnfhTc1 pic.twitter.com/jqncoXDxBg — le10sport (@le10sport) February 13, 2023

Neymar n’a toujours pas oublié ce qu’a fait le PSG

L’épisode de 2019, lorsque Neymar a tenté de quitter le PSG pour retrouver le FC Barcelone, a forcément laissé des traces. Mais c’est surtout l’été dernier que le fossé s’est creusé, puisque c’est les propriétaires parisiens qui auraient tenté de le pousser vers la sortie. RMC Sport assure de son côté que Neymar ne l’aurait toujours digéré et pourrait bien claquer la porte si une situation semblable venait à se reproduire lors du prochain mercato.

La Premier League, seule solution ?

Le problème avec un joueur comme Neymar, est de savoir si un club va se présenter pour le recruter l’été prochain, quelle que soit l’issue de cette saison. Un retour au FC Barcelone semble désormais impossible, puisque les Catalans doivent encore soigner leur bilan et baisser leur masse salariale. Le Real Madrid ne semble pas être une destination probable et si on écarte la Serie A et la Bundesliga, il ne reste que la Premier League pour Neymar. Club très dépensier, Chelsea semble être le candidat parfait.