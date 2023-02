Mercato : Monaco place ses pions pour un transfert en Ligue 1

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Révélation du Toulouse Football Club, Anthony Rouault s’attire de plus en plus de convoitises. Et selon nos informations, l’AS Monaco fait désormais des écuries fortement intéressées par son profil.

Anthony Rouault commence à faire parler de lui en Ligue 1. Auteur de 2 buts cette saison, le joueur de 21 ans est solidement installé dans la défense toulousaine cette saison. Titulaire indiscutable, le Français a disputé toutes les rencontres de Ligue 1 sur cet exercice 2022-2023 soit 22 matchs et 1973 minutes de jeu. Pur produit du centre de formation du TFC, Anthony Rouault s’attire de plus en plus de convoitises. Et une écurie de ligue 1 est fortement intéressée : l’AS Monaco.

Une crise éclate, ça chauffe pour une star du PSG https://t.co/h0aNf1UK2Y pic.twitter.com/R0Ut3ZGvKz — le10sport (@le10sport) February 13, 2023

Un profil taillé pour le Rocher

Le club de la principauté a besoin de renforcer son axe central. Après avoir laissé partir Benoit Badiashile cet hiver à Chelsea contre 40M€, départ seulement compensé par le retour de prêt de Chrislain Matisma, les dirigeants monégasques ont identifié une carence à ce poste. Et Anthony Rouault a tout pour plaire à l’ASM. Le jeune central est déjà considéré comme un leader en puissance du côté de l’Occitanie. Grand artisan de la montée du TFC en ligue 1 la saison dernière, Rouault affiche déjà une maturité à souligner malgré son jeune âge. De plus il correspond à la politique sportive monégasque, qui aime recruter des joueurs jeunes et qui n’ont pas de mal à faire augmenter leur côte sur le. Marché des transferts.

Rouault veut rester ?