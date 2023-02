Mercato : L’OM a trouvé le prochain attaquant qu’il souhaite recruter

La rédaction

Igor Tudor et Pablo Longoria préparent déjà le recrutement à venir pour la saison 2023- 2024 à l'OM. Et dans leur viseur, un talent de Ligue 1 séduit de plus en plus : Junya Ito. Selon nos informations, la cellule de recrutement marseillaise l’observe régulièrement dans la perspective d’une offensive estivale.

L'OM prépare déjà son mercato d’été. Après avoir cassé la tirelire pour s’offrir les services de l’attaquant Portugais Vitinha, Pablo Longoria a pour ambition de renforcer son secteur offensif. Et pour ce faire, le président Marseillais a une cible précise en tête : Junya Ito. L’attaquant japonais de Reims, auteur d’un bon début de saison, est une piste crédible pour les Phocéens.

Un joueur performant

Ce n’est pas un hasard si l’attaquant nippon a tapé dans l’œil des recruteurs marseillais. L’homme de 29 ans est impliqué dans quatre buts et deux passes décisives avec Reims en Ligue 1. En plus d’être au service de son équipe, il est également un joueur d’expérience internationale. S’il n’est pas l’un des joueurs les plus connus en Europe, Ito a déjà montré sa capacité à jouer au plus haut niveau. Il a joué la coupe du Monde 2022 avec la sélection japonaise et comptabilise 43 sélections pour 9 buts inscrits.

Un bon joueur... Mais à quel prix ?

Si Ito fait beaucoup parler de lui en France aujourd’hui, sa carrière européenne a mis du temps à démarrer. Après avoir défendu les couleurs du Kashiwa Reysol de 2016 à 2020, il rejoint le club belge de Genk où il disputera 144 matchs. Auteur d’une saison 2021-2022 où il affolera les compteurs en Jupiler Pro League (8 buts, 18 passes décisives), il finit par signer à Reims et rejoint l’Hexagone à l’été 2022. Le Stade Rémois dépensera un joli chèque de 10M€ pour Ito. Jean Pierre Caillot sera-t-il prêt à céder son attaquant japonais à l'OM ? Aimé de tous au club et particulièrement apprécié pour sa technique, son mental et son état d’esprit. L’homme providentiel de Will Still, sous contrat jusqu’en 2026 avec Reims, n’a pas fini de faire parler de lui...