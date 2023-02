Au bord du précipice au PSG, il n'a pas peur

Axel Cornic

Arrivé l’été dernier, Christophe Galtier traverse une période assez compliquée au Paris Saint-Germain. Son équipe s’est en effet faite éliminer de la Coupe de France par l’OM et a récemment essuyé un autre revers récemment contre l’AS Monaco en Ligue 1 (3-1), avant un grand rendez-vous contre le Bayern Munich en Ligue des Champions.

Lors du changement d’entraineur, le PSG avait souhaité faire un pari avec le duo Luis Campos et Christophe Galtier. Mais ce projet semble déjà en péril, puisque le PSG réalise l’un des pires débuts d’année de l’ère QSI. Forcément, l'entraineur est l’une des premières cibles des critiques...

Kylian Mbappé a réussi l'impossible, le PSG hallucine https://t.co/I857P4xmZe pic.twitter.com/x5QrXJQsga — le10sport (@le10sport) February 13, 2023

« Je ne pense pas du tout à mon futur »

Au micro de RMC Sport , le coach du PSG a pourtant joué la carte de la sérénité. « Il y a toujours de la pression quand on est entraîneur du PSG, encore plus en Ligue des champions » a expliqué Christophe Galtier, à la veille du huitième de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich. « Je ne pense pas du tout à mon futur. Je suis déterminé et dans l'action ».

Si Galtier part, Campos pourrait le suivre

Ce mardi, Galtier va sans aucun doute jouer une grande partie de son avenir au PSG. Car en cas d’élimination dès les huitièmes de finale, on voit mal comment le technicien français pourra continuer. Mais la question pourrait également se poser pour Luis Campos, qui avait insisté pour travailler avec lui lors de son arrivée à Paris.