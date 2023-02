Le PSG peut boucler un transfert inespéré à 8M€

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

N’entrant pas dans les plans du Paris Saint-Germain durant l’intersaison, Georginio Wijnaldum a pris la direction de l’AS Roma, mais une fracture au tibia l’a empêché jusqu’à maintenant de profiter de son aventure italienne. La formation de Serie A n’a toutefois pas écarté l’idée de conserver le milieu néerlandais cet été.

Georginio Wijnaldum voit enfin le bout du tunnel. Prêté par le PSG à l’AS Roma l’été dernier, le milieu néerlandais n’a disputé que 12 minutes avec son nouveau club avant d’être victime d’une fracture au tibia subie à l’entraînement en août. Il lui aura donc fallu attendre la rencontre face à Lecce samedi pour retrouver les pelouses italiennes. Un gros coup dur pour Georginio Wijnaldum mais également le PSG, désireux de s’en séparer.

La Roma prête à conserver Wijnaldum

Néanmoins, l’AS Roma n’a pas écarté l’idée de lever en fin de saison l’option d’achat de Georginio Wijnaldum fixée à 8M€. Selon La Repubblica , les quatre prochains mois s’annoncent décisifs alors que la formation italienne dispose des ressources financières nécessaires pour conserver le joueur appartenant au PSG après le départ de Nicolò Zaniolo à Galatasaray. Tout dépendra désormais des prestations de Wijnaldum et de sa volonté ou non de revoir ses émoluments à la baisse.

Un salaire à la baisse ?