Le PSG a vécu un cauchemar, le vestiaire est bouleversé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La saison dernière, le PSG pensait venir à bout du Real Madrid après son succès à l’aller, mais le club de la capitale a subi une nouvelle remontada sur la pelouse de Santiago Bernabéu. Un revers qui a forcément impacté les joueurs parisiens, mais Marquinhos souhaite désormais tourner la page.

Grâce à Kylian Mbappé, le PSG décrochait un succès précieux au Parc des Princes la saison dernière lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions contre le Real Madrid (1-0), ce même Kylian Mbappé qui, sur la pelouse du Santiago Bernabéu, pensait qualifier le club de la capitale en ouvrant le score au retour. Mais Karim Benzema en a décidé autrement avec un triplé, synonyme de nouvelle désillusion européenne pour le PSG. De quoi plomber la fin de saison parisienne, mais Marquinhos souhaite tourner la page.



🔴🔵 Kylian Mbappé entame une nouvelle course contre la montre avant le 8e contre le Bayern Munich



L’attaquant du #PSG se rétablit à grande vitesse et pourrait surprendre en jouant #PSGBAY



Un retour supersonique dont il a l’habitude@le10sport 📝⬇️ https://t.co/LZYjVi7iyJ — Bernard Colas (@BernardCls) February 13, 2023

« Le Real Madrid ? On en entend encore parler »

« Ça fait presque un an qu’on a joué ce match face au Real et on en entend encore parler. Même si ça a été une défaite douloureuse, encore plus pour moi en particulier (son erreur de relance offre le 3e but, synonyme d’élimination, à Benzema), il a fallu qu’on rebondisse vite », confie Marquinhos dans un entretien accordé au Parisien .

« C’est le genre de choses qui arrive dans la vie d’un joueur »