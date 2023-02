Un transfert à 20M€ secoue le mercato, le PSG passe à côté d’un coup en or

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’été dernier, le Bayern Munich a fait une folie en s’offrant Mathys Tel, devenant à 17 ans le joueur mineur le plus cher de l’histoire du football après son transfert estimé à 20M€ + 8.5M€ de bonus. Un joli coup réalisé par le Stade Rennais, alors que l’attaquant n’avait joué que dix matches avec le club breton. De son côté, le PSG peut se mordre les doigts d’être passé à côté du Francilien.

C’est l’une des grosses surprises du dernier mercato estival. Après seulement dix apparitions avec l’équipe première du Stade Rennais, Mathys Tel, sans aucune titularisation au compteur, décidait de rejoindre le Bayern Munich, qui n’a pas hésité à offrir 20M€ à la formation bretonne, opération qui pourrait avoisiner les 30M€ en fonction des différents bonus négociés. Une ascension fulgurante pour l’attaquant de 17 ans, qui réalise le pari de s’épanouir en Bavière en disposant d’un temps de jeu plus que convenable, lui qui est déjà apparu à 17 reprises cette saison. Un énième joueur francilien qui s’impose au très haut niveau, sans avoir découvert les installations du Paris Saint-Germain.

« Je suis allé voir les recruteurs du PSG »

Natif de Sarcelles dans le Val-d’Oise, Mathys Tel a échappé aux radars du PSG, qui avait pourtant l’occasion de l’intégrer dans son centre de formation. La recrue estivale du Bayern Munich a fait ses premiers pas sur un terrain du côté de Villiers-le-Bel à l’âge de six ans, démarrant en défense centrale. C’est alors que des recruteurs du PSG sont contactés pour la première fois par Eric Campaner, le premier entraîneur de Mathys Tel durant cinq années. « À Villiers-le-Bel, nous n'avons pas d'équipes de jeunes en division régionale. Donc si on n'appelait pas les recruteurs, ils ne venaient pas , explique-t-il dans des propos accordés à Franceinfo. On a fait une finale de challenge départemental en U10-U11, je suis allé voir les recruteurs du PSG pour leur signaler nos joueurs et qu'ils viennent les voir. Mathys y a fait un essai, mais ils n'ont pas cru en lui. Il a fait un essai à Lille aussi, mais il était un peu blessé, donc il n'a pas pu donner le meilleur de lui-même. » Le Paris FC en profite alors pour accueillir Mathys Tel à 11 ans, la formation étant au cœur du projet de l’autre club de la capitale.

Que c'est fort Mathys Tel !pic.twitter.com/QSSPbnSMGS — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) January 13, 2023

« Il n'est pas passé sous les radars du PSG, qui l'avait bien identifié »