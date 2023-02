Miracle, l’OM a peut-être trouvé 18M€ !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très actif cet hiver, l’OM a notamment réussi à se séparer de plusieurs joueurs, notamment sous la forme de prêt. Et cela pourrait rapporter gros au clic phocéen. En effet, Pape Gueye est déjà très à l’aise au Séville FC, tandis que Luis Suarez se relance du côté d’Almeria. Au total, ce sont 18M€ qui pourraient tomber dans les caisses marseillaises.

Comme depuis l’arrivée de Pablo Longoria, l’OM s’est montré hyper actif durant le mercato d’hiver. En effet, trois joueurs sont arrivés à savoir Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi et Vitinha. Mais surtout, une fois n’est pas coutume, le club phocéen a réussi à dégraisser. Et si Bamba Dieng et Gerson ont été transférés définitivement, Pape Gueye et Luis Suarez ont été prêtés.

Il quitte l’OM et vit un calvaire https://t.co/F9Q6CPfxxx pic.twitter.com/ScMPQTz6qn — le10sport (@le10sport) February 14, 2023

Pape Gueye impressionne déjà à Séville

Et c’est pour l’instant une réussite. A commencer par Pape Gueye qui a retrouvé Jorge Sampaoli au Séville FC. Titulaire contre le FC Barcelone, le Sénégalais a délivré une passe décisive contre Majorque. Et selon Relevo , le club andalou envisagerait même de conserver Gueye. Bien que le prêt ne comporte pas d’option d’achat, l’OM serait disposé à céder son joueur pour 10M€.

Luis Suarez revit à Almeria

Et ce n’est pas tout. En effet, de façon plus surprenante, Luis Suarez réussit aussi ses débuts en Liga. Prêté à Almeria, l’attaquant colombien a inscrit deux buts, de quoi espérer que l’option d’achat estimée a 8M€ soit levée.