Surprise pour Neymar et Messi, ils ont été choqués

Pierrick Levallet

Défait par le Bayern Munich au Parc des Princes, le PSG a enchaîné une troisième défaite consécutive. Mais après la rencontre, à la surprise générale, Neymar et Lionel Messi sont venus saluer les supporters. Un début de réconciliation serait perceptible entre les deux stars parisiennes et les fans du PSG, et elle pourrait s'expliquer par plusieurs choses.

En pleine crise sportive, le PSG a enchaîné une troisième défaite consécutive en s’inclinant face au Bayern Munich ce mardi en Ligue des champions. Les résultats ne suivent plus dans la capitale. Mais les supporters, eux, n’ont pas manqué d’afficher leur soutien après ce nouveau revers ce mardi. Une scène surprenante a alors eu lieu.

«Attitude d'abruti» : il dézingue une star du PSG https://t.co/U1E0lKK974 pic.twitter.com/mfTzP0sfvV — le10sport (@le10sport) February 16, 2023

Réconciliation en vue entre les supporters, Neymar et Messi ?

Alors que d’ordinaire, ils rentrent directement au vestiaire, Neymar et Lionel Messi ont cette fois pris le temps de venir saluer le public du Parc des Princes devant le virage Auteuil. Les choses semblent s’être calmées entre les deux joueurs et les supporters parisiens. Une réconciliation serait en vue et elle pourrait s’expliquer par plusieurs choses.

Les deux stars ont apprécié les efforts des fans