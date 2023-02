Il galère au PSG, «Neymar s’est occupé de moi»  

Thibault Morlain

En 2019, Xavi Simons fait le choix de quitter La Masia, le centre de formation du FC Barcelone, afin de poursuivre sa progression du côté du PSG. Mais pour le Néerlandais, les premiers pas en France n’ont pas été si simples. Xavi Simons a toutefois pu compter sur la précieuse aide de Neymar, qu’il avait déjà fréquenté au Barça.

« Ce n’était pas facile »

A l’occasion d’un entretien accordé à Marca , Xavi Simons est revenu sur son arrivée au PSG. Et à propos de ses difficultés, il a avoué : « Ce n’était pas facile. Tu vas dans un autre pays à 16 ans, avec une autre langue. Après être resté à Barcelone, je me suis bien adapté. La deuxième année, j’ai rejoint l’équipe première à 17 ans. Je peux aussi que j’ai énormément appris là-bas ».

« Je lui serai éternellement reconnaissant »