Neymar - Mbappé : Les provocations s’enchaînent, il hallucine totalement

Alors que Kylian Mbappé a pris la parole après la défaite du PSG pour demander à ses coéquipiers de « bien manger et bien dormir », Neymar vient de participer à un tournoi de poker et a été vu au fast-food. Éric Di Meco, consultant pour le Super Moscato Show, ne comprend pas l’attitude du Brésilien.

Battu par le Bayern Munich mardi soir en huitième de finale aller de Ligue des Champions, le PSG s’est incliné pour la troisième fois de suite. Une mauvaise série que le club de la capitale tentera de stopper ce dimanche face au LOSC. Pour le Bayern Munich, le match retour aura lieu le 8 mars prochain et Kylian Mbappé, qui vient juste de faire son retour, y croit toujours. A condition que tout l’effectif du PSG joue le jeu.

Neymar refait déjà des siennes

« Il faut que tous les joueurs soient en bonne santé. Chacun doit bien manger et bien dormir. Quand on joue vers l'avant en développant un football offensif, ils ne sont pas à l’aise » , a lancé Kylian Mbappé après la défaite du PSG. Pour beaucoup, cette déclaration visait Neymar et sa vie nocturne souvent agitée. Le Brésilien, qu’il soit ciblé ou pas, n’a pas tardé à reprendre ses habitudes. Après un tournoi de poker, Neymar a été vu dans un fast-food.

«La fête, tu peux la faire pendant 50 ans après»