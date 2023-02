Neymar - Mbappé : Il confirme la nouvelle polémique au PSG

La rédaction

Le PSG a été défait ce mardi au Parc des Princes face au Bayern Munich (0-1). Les hommes de Christophe Galtier ont attendu la 57ème minute et la rentrée de Kylian Mbappé, pour sonner la révolte. Malgré une meilleure fin de match, le PSG chute à domicile. La réaction de Kylian Mbappé après la rencontre était lourde de significations selon Daniel Riolo, qui estime que Neymar était entre autres, visé par cette déclaration de Mbappé.

Kylian Mbappé est-il déjà le vrai capitaine du PSG ? Le numéro 7 parisien s’est arrêté au micro de Canal + après la rencontre de mardi soir, afin d’évoquer déjà le match retour. Il déclare : « Il faut que tous les joueurs soient en bonne santé. Chacun doit bien manger et bien dormir. Quand on joue vers l'avant en développant un football offensif, ils ne sont pas à l’aise » . Pour Daniel Riolo, présent dans l’After Foot , cette prise de parole est révélatrice, et pourrait s'avérer être un avertissement de la part de Kylian Mbappé envers Neymar.

« Il ne peut plus », le terrible constat de Daniel Riolo sur Neymar

Daniel Riolo déclare : « Neymar ? Le problème, c'est que la motivation ne suffit plus. À un moment, il ne peut plus. Est-ce que vous avez entendu le sous-entendu énorme de Kylian Mbappé dans son interview après le match ? Il a dit : "il faut bien manger, bien dormir". C'est une phrase banale ça ? Vous entendez souvent des mecs dire ça ? » . Peut-être Kylian Mbappé faisait-il référence aux sorties nocturnes de certains de ces coéquipiers ? c'est en tout cas ce que semble penser Daniel Riolo.

« Mbappé ne parle jamais pour rien dire », constate Riolo