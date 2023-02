C’est la crise au PSG, Mbappé secoue le vestiaire

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce mardi, le PSG s’est incliné sur sa pelouse contre le Bayern Munich (0-1) et se retrouve condamné à réaliser un exploit en Allemagne pour espérer décrocher son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Une remontée à laquelle croit Kylian Mbappé, qui a tenté de remobiliser ses coéquipiers après la partie.

Alors qu’une réaction était attendue de la part du PSG après le mauvais début d’année réalisé par les hommes des Christophe Galtier, ces derniers n’ont pas obtenu le résultat escompté, battus par le Bayern Munich (0-1) sur la pelouse du Parc des Princes. Le PSG a livré une nouvelle prestation insipide jusqu’à l’entrée en jeu à l'heure de jeu de Kylian Mbappé, de retour de blessure, qui a bien cru relancer son club en inscrivant un but finalement refusé pour une position de hors-jeu sifflée contre Nuno Mendes, passeur décisif sur l’action. Malgré la défaite et la situation actuelle du club, Kylian Mbappé croit en la qualification et l’a fait savoir après la rencontre.

« Il faut jouer avec ce qu'on a dans le pantalon »

« On n'a perdu que 1-0, il n'y a plus de buts à l'extérieur, si on joue notre football offensif et qu'on les met en difficulté et qu'on marque une fois, c'est égalité, après il faut jouer avec ce qu'on a dans le pantalon pour aller remporter la qualification là-bas », a lâché l’international français du PSG en zone mixte, relayé par RMC .

« On va pouvoir faire quelque chose de bien si on bosse bien »