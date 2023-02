Il utilise l’OM pour dézinguer le Qatar et le PSG

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Depuis le début de l’ère QSI en 2011, le PSG a régulièrement changé d’entraîneur, peinant donc à trouver de la stabilité pour le poste. Daniel Riolo point du doigt la gestion des propriétaires qataris et dresse un comparatif avec les méthodes actuelles du président de l’OM, Pablo Longoria, qu’il estime plus efficaces.

Antoine Kombouaré, Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino et enfin Christophe Galtier : voici la liste de tous les entraîneurs ayant eu à leur charge le PSG depuis le début de l’ère QSI et le rachat du club par le Qatar, il y a 11 ans et demi. Une certaine instabilité, d’autant que le club de la capitale court toujours après une victoire finale en Ligue des Champions, son objectif désespéré. Daniel Riolo a livré son point de vue sur la gestion du PSG au micro de l’After Foot sur RMC Sport .

«Le doute s’est installé» : Catastrophe annoncée au PSG, c’est la panique https://t.co/YDiDFSFNSY pic.twitter.com/y7HlfIha2L — le10sport (@le10sport) February 14, 2023

« Ils n’ont pas pu travailler »

Selon lui, les différents techniciens passés par le PSG n’ont pas pu travailler dans de bonnes dispositions à cause des méthodes du Qatar : « Si tu compares l'OM avec le PSG, je ne pense pas que le PSG ait eu de mauvais entraineurs sur les années récentes. Même si l'entraineur actuel n'est certainement pas au niveau du PSG, mais c'est quand même un bon coach. Tuchel et Emery étaient de bons coachs, mais ils n'ont pas pu travailler parce qu'ils n'étaient pas soutenus, ils n'ont pas eu l'effectif qu'ils voulaient et n'ont pas pu travailler comme ils voulaient », explique-t-il.

Riolo valide la méthode Longoria à l’OM