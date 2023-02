Il a claqué la porte du PSG, «un beau cadeau de Noël»

La rédaction

L'ancien footballeur français Stéphane Dalmat coule aujourd'hui des jours paisibles dans le nord de la France, en compagnie de sa femme, à Lens. Celui qui a arpenté de nombreux clubs en France se rappelle notamment de son passage raté au PSG, où il n'est resté que six mois avant de partir en Italie, à l'Inter Milan. Mais pourtant autant, il garde un très bon souvenir de ses années italiennes et remercie sarcastiquement le PSG.

Lorsque Stéphane Dalmat arrive au PSG en provenance de l'OM, c'est pour durer et amener le club au sommet, surtout vu le recrutement réalisé par les dirigeants parisiens. Nicolas Anelka arrive en même temps que lui et l'équipe emmenée par Philippe Bergeroo réalise quatre premiers mois pleins. Mais les résultats finissent par s'estomper, et Luis Fernandez devient le nouvel entraîneur du PSG. Le début de la fin d'aventure, déjà, pour Dalmat, avec qui le courant ne passe absolument pas. Et Luis Fernandez décide de le placer sur la liste des transferts. Stéphane Dalmat filera à l'Inter Milan pour 5 saisons.

« Mon plus grand regret ? D’avoir quitté l’Inter »

Une fois à l'Inter Milan, Stéphane Dalmat vit les meilleurs années de sa carrière. Au point de regretter d'avoir quitter le club italien, dans une interview accordée au Parisien : « avoir quitté l’Inter est mon plus grand regret. Je n’avais pas de rapport avec le coach Hector Cuper et j’aurais dû être plus patient. »

« Merci Luis pour ce beau cadeau ! »