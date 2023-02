Attaqué, le clan Le Graët recadre le gouvernement Macron

Amadou Diawara

Mis en retrait de sa fonction de président de la FFF à cause de ses écarts de conduite dans l'exercice de sa mission, Noël Le Grët a été attaqué dernièrement par Amélie Oudéa-Castéra. Interrogé sur la sortie de la ministre des Sports, Thierry Marembert - l'un des avocats de Noël Le Graët - a fait passer un message clair.

Après avoir attaqué Zinedine Zidane, Noël Le Graët a été mis en retrait de sa fonction de président de la FFF, et ce, parce qu'il avait déjà multiplié les dérapages précédemment. Interrogé sur ce cas, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, n'a pas pesé ses mots.

«Les ministres ne doivent absolument pas intervenir»

« Ce sont des crises qui me sont tombées dessus. L’article de L’Équipe sur Claude Atcher (le 22 juin), je ne peux pas ne pas réagir. Et Noël Le Graët, au sujet du Qatar, ce qu’il raconte sur le réchaud à gaz et les coups de peinture, ce n’est pas moi qui enclenche ça… mais je me dois d’y réagir. Après, il y a un moment où quand il me cherche, il me trouve. Mon focus, ce sont les autorités du foot : vont-elles parvenir à prendre leurs responsabilités? Je les attends. Je ne suis jamais la première à porter les coups, mais si on fait des choses que je ne juge pas acceptables, à côté de la vérité ou injustement provocatrices, je vais réagir » , a pesté Amélie Oudéa-Castéra, membre du gouvernement d'Emmanuel Macron.

«La ministre est partie en croisade sur un mauvais terrain»