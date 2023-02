«C'est l'ascenseur émotionnel» : Sous pression au PSG, il peut enfin souffler

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain a encore eu très chaud ce dimanche, mais a finalement retrouvé la victoire face au LOSC (4-3). Un résultat qui doit sans doute faire plaisir à Christophe Galtier, très critiqué ces derniers jours et même annoncé proche d’un possible limogeage, alors qu’il a rejoint le club parisien il y a seulement quelques mois.

La série noire est terminée pour le PSG. Après trois défaites entre Coupe de France, Ligue 1 et Ligue des Champions, les Parisiens ont enfin retrouvé la victoire ce dimanche et Christophe Galtier est forcément heureux, alors que sa position semblait s’être grandement fragilisée ces dernières semaines.

« C'est l'ascenseur émotionnel »

« Le terme, c'est soulagement » a expliqué le coach du PSG après la victoire sur le LOSC, au micro de Prime Video . « C'est l'ascenseur émotionnel. Le match était très important pour tout le monde, pour les joueurs, pour moi. On savait qu'une victoire était obligatoire pour réenclencher une dynamique. Il y a beaucoup de choses à dire sur le match ». Cette victoire peut donner un peu d’air à Galtier, qui ces derniers temps étaient extrêmement critiqué et qui a vu la piste Zinédine Zidane revenir au premier plan.

« C'est compliqué à ce moment-là, il y a eu les blessures de Nuno Mendes et Neymar ».