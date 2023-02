Au bord du précipice, il éloigne Zidane du PSG

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Zinedine Zidane a recalé le PSG avant que Christophe Galtier ne rejoigne le Parc des Princes. Alors que le club parisien est en difficulté depuis le début de l'année 2023, le Qatar envisagerait toujours de s'offrir les services de Zinedine Zidane. Mais comme l'a expliqué Christophe Galtier ce dimanche, il bénéficie toujours du soutien de sa direction au PSG.

A la fin de la dernière saison, le PSG a remplacé Mauricio Pochettino par Christophe Galtier. Mais avant de se tourner vers le technicien français, le club de la capitale a tenté sa chance avec Zinedine Zidane, sans succès.

Le PSG n'a pas oublié Zinedine Zidane

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Doha rêvait d'installer Zinedine Zidane sur le banc du PSG à l'intersaison, mais le Ballon d'Or 98 a recalé le club de la capitale parce qu'il voulait prendre la place de Didier Deschamps après la Coupe du Monde au Qatar. Et finalement, le sélectionneur des Bleus a prolongé jusqu'en juin 2026, alors qu'il était sous contrat jusqu'au 31 décembre.

«J'ai le soutien permanent de ma direction sportive»