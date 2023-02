«C’est sa marionnette», il balance sur le fonctionnement au PSG

Pierrick Levallet

Après trois défaites consécutives, le PSG a enfin décroché une victoire. Le club de la capitale s'est imposé face au LOSC (4-3), rencontre au cours de laquelle Luis Campos ne tenait pas en place. Le conseiller football, l'espace d'un instant, a même pris la place de Christophe Galtier. Et cette scène est loin d'être anodine pour Daniel Riolo.

Après une série noire de trois défaites consécutives, le PSG a enfin obtenu un succès. Le club de la capitale s’est imposé face au LOSC au Parc des Princes (4-3). Mais cette partie était loin d’être une promenade de santé, et le scénario était renversant. Le PSG s’est même fait peur, mais Christophe Galtier a pu compter sur Kylian Mbappé et Lionel Messi pour offrir la victoire aux Parisiens.

Le PSG perd Neymar, Messi va en profiter https://t.co/U3BMWaSkZR pic.twitter.com/G6Nb2IJr1U — le10sport (@le10sport) February 20, 2023

Campos a pris les choses en main face au LOSC

Mais ce dimanche, une scène surréaliste s’est déroulée côté PSG. Mécontent du niveau affiché par le club de la capitale en cours de rencontre, Luis Campos est descendu au bord du terrain pour donner des consignes aux joueurs. L’espace d’un instant, le conseiller football parisien a pris les choses en main pour aider le PSG à aller décrocher cette victoire tant attendue. Pour Daniel Riolo, cette scène est loin d’être anodine.

«Il sait et pense aujourd'hui qu'il est le patron»