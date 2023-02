Craquage hallucinant au PSG, voilà la raison

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent au Parc des Princes ce dimanche, Luis Campos n'a pas pu tenir en place lors de la rencontre face au LOSC. Le conseiller sportif du PSG est descendu, en cours de seconde période, et s'est rendu dans la zone technique. Un comportement, qui a surpris de nombreux observateurs. Mais l'entourage du Portugais a tenu à le défendre et à éteindre toute polémique.

Le PSG était sous tension ce dimanche. Après trois défaites consécutives, les hommes de Christophe Galtier se devaient de l'emporter face au LOSC au Parc des Princes. Un temps mené au score, le club parisien est, finalement, parvenu à arracher les trois points, grâce à un but de Kylian Mbappé, mais aussi à un coup franc inscrit, dans les ultimes instants de la rencontre, par Lionel Messi (victoire 4-3).

L'étonnant comportement de Campos

Mais cette rencontre de championnat a aussi été marquée par le comportement de Luis Campos. Visiblement agacé après un penalty sifflé contre son équipe en début de seconde période, le conseiller sportif du PSG est descendu aux abords de la pelouse et n'a pas hésité à s'en prendre au quatrième arbitre. Déchaîné, Campos ne s'est pas, non plus, privé de prodiguer des conseils aux joueurs, prenant ainsi la place de Christophe Galtier.

L'entourage de Campos sort du silence