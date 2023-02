En galère au PSG, il trouve une excuse improbable

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Avec les blessures de Nordi Mukiele et Achraf Hakimi, Timothée Pembélé obtient du temps de jeu et était donc titulaire contre le LOSC dimanche. Bien que le PSG se soit imposé en toute fin de match (4-3), les problèmes défensifs ont encore frappé les esprits. Et le jeune latéral formé au PSG a une drôle d'explication.

Contre le LOSC, le retour de Kylian Mbappé a permis au PSG de retrouver sa puissance offensive, mais cela n'a pas gommé certains errements défensifs. En effet le club s'est imposé 4 buts à 3 et a donc déjà concédé 17 buts en 2023, le tout en seulement 12 matches. Une friabilité notamment incarné par le jeune Timothée Pembélé qui explique toutefois ses difficultés.

Cauchemar pour Neymar, une catastrophe est annoncée au PSG https://t.co/yk3NkOumHq pic.twitter.com/uWSD33P533 — le10sport (@le10sport) February 20, 2023

«On a pas d'ailiers pour m'aider à défendre»

« Oui, ce n'est pas facile parce qu'on joue en losange du coup on a pas d'ailiers pour m'aider à défendre mais Sergio (Ramos) m'aide aussi », confie le jeune Parisien au micro de Free Ligue 1 qui insiste donc sur l'absence d'ailiers pour le soulager dans les tâches défensives.

«Je pense que ça ira mieux»