Il l’annonce, c’est le foutoir au PSG

La rédaction

Le match entre le PSG et le LOSC ce dimanche a été le théâtre d'une scène peu ordinaire. Conseiller sportif du club parisien, Luis Campos est descendu aux abords du terrain pour donner ses consignes aux joueurs. Un comportement, qui a surpris et exaspéré de nombreux observateurs à l'image de Grégory Schneider.

Le PSG a mis fin à une série de trois défaites. Face au LOSC ce dimanche, le club parisien est passé tout proche de la correctionnel, mais est parvenu à arracher les trois points grâce à un coup franc de Lionel Messi dans les ultimes instants du temps additionnel (victoire 4-3). Après le coup de sifflet final, Christophe Galtier a laissé exploser sa joie, tout comme Luis Campos, enragé tout au long de la seconde période.

Neymar en plein cauchemar, le PSG panique https://t.co/tfBGhiVFDb pic.twitter.com/3tMIZIOqhE — le10sport (@le10sport) February 20, 2023

Campos se comporte en entraîneur face au LOSC

Installé dans la tribune présidentielle au début de la rencontre, le conseiller sportif du PSG a quitté sa place dès le début de la seconde période pour se rendre aux côtés de Christophe Galtier. Plongé dans une colère noire, il a pesté contre les arbitres, mais aussi donné des consignes aux joueurs à la place de Christophe Galtier. Pour Grégory Schneider, le comportement de Campos est, tout bonnement, incompréhensible.

« C’est insensé »