«Ils avaient un petit peu bu» : Neymar au cœur de la polémique, une nouvelle sortie tombe

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Au lendemain de la défaite du PSG contre le Bayern Munich (0-1), Neymar a fait parler de lui en participant à deux tournois poker jusque tard dans la soirée. Une pratique qu’affectionne particulièrement le Brésilien, affichant un comportement différent autour d’une table que sur un terrain de football. Certains joueurs l’ayant côtoyé racontent.

Grand fan de poker, Neymar s’est engagé sur deux tournois de poker au Hyatt Regency Paris Etoile, et ce au lendemain de la défaite du PSG en Ligue des champions contre le Bayern Munich. De quoi placer le Brésilien au cœur d’une nouvelle polémique, surtout après la visite de ce dernier dans un McDonald’s de la capitale, accompagné de plusieurs amis. L’international auriverde a déjà participé à de nombreux tournois au cours des dernières années, cartes en main ou bien devant son écran d’ordinateur. Très expressif sur le terrain, Neymar l’est en revanche beaucoup moins lorsqu’il s’adonne à sa deuxième passion.

PSG : Neymar prépare sa revanche https://t.co/yt03OgG7nU pic.twitter.com/YJifaiIsKI — le10sport (@le10sport) February 21, 2023

« Il essaye de ne pas être trop vu »

« On va dire que c’est quelqu’un qui est timide dans son allure. Dans le sens où il essaye de ne pas être trop vu. C’est quand même une rock star un petit peu. C’est un joueur de foot mais aussi une rock star donc il essaye un peu de faire profil bas », analyse Alexandre Réard, champion du monde de poker en 2021, rapporté par RMC . « Pour l’avoir aussi vu aux tables annexes avant qu’il nous rejoigne, je l’ai trouvé plutôt introverti , abonde un autre joueur, Thomas Eychenne. Ce n’est pas quelqu’un qui va beaucoup discuter et être très ouvert. Mais je peux le comprendre, il est extrêmement sollicité . »

« Il était là avec ses potes brésiliens, ils avaient un petit peu bu et tout »