«S’il s’appelle Ekitke...», Messi prend encore très cher

Bien qu’il ait délivré le Parc des Princes dans les arrêts de jeu contre le LOSC (4-3) grâce à un coup franc dont il a le secret, Lionel Messi n’a pas été très en vue durant la rencontre. Pierre Ménès ne manque donc pas tacler l’Argentin, rappelant que si Hugo Ekitike avait livré une telle performance, les critiques ce seraient abattues sur lui.

Toujours en difficulté, le PSG a toutefois eu le mérite d'arracher la victoire contre le LOSC dimanche (4-3) grâce à un coup franc de Lionel Messi dans les arrêts de jeu. Un succès qui ne doit pas masquer les lacunes parisiennes et surtout la prestation médiocre de l'Argentin comme le rappelle Pierre Ménès.

«Neymar se blesse, donc tout le monde reparle poker et MacDo»

« Le jeu des Parisiens ne peut pas être cohérent avec un milieu de terrain composé de Vitinha et Ruiz, qui sont des joueurs médiocres. Actuellement, Verratti est au même degré de médiocrité. Le penalty sur Verratti est un peu sévère, surtout le jaune. Neymar se blesse, donc tout le monde reparle poker et MacDo, mais personne ne parle de la faute de Benjamin André, l'homme qui fait six fautes par match en toute impunité. C'est une faute qui mérite jaune, voire rouge (...) Mendes s'est blessé aussi. Derrière, le PSG avait Pembélé qui n'était pas titulaire à Bordeaux l'année dernière, Kimpembe qui revient péniblement de quatre mois d'absence et Bernat n'est pas qu'un demi-Bernat », lance le journaliste dans une vidéo YouTube avant de poursuivre.

«Si Messi s'appelle Ekitiké, il sort à la mi-temps»