Le PSG a mis la main sur le nouveau Paul Pogba !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Depuis le début de la saison, Warren Zaïre-Emery épate avec le PSG. À seulement 16 ans, le milieu fait preuve d’une précocité impressionnante lui permettant d’avoir un temps de jeu considérable, profitant des méformes de ses coéquipiers. Une réussite qui n’étonne pas son entourage, dithyrambique à l’égard du natif de Montreuil.

Annoncé comme l’un des plus grands espoirs du centre de formation du PSG au cours des dernières années, Warren Zaïre-Emery profite des méformes au milieu de terrain pour s’imposer progressivement dans l’effectif de Christophe Galtier, et ce à seulement 16 ans. Cette semaine, le natif de Montreuil est ainsi devenu le plus jeune joueur titulaire en Ligue des champions dans un match à élimination directe contre le Bayern Munich. A cette occasion, RTL s’est penché sur le nouveau phénomène du PSG.

« C'est un mélange entre Paul Pogba et N'Golo Kanté »

Dans un article publié sur le site de la station française, l’entourage de Warren Zaïre-Emery ne manque pas de qualificatifs pour décrire son éclosion fulgurante avec le PSG. « C'est un mélange entre Paul Pogba et N'Golo Kanté », s’enflamme notamment l’un de ses proches. Ce n’est pas la première fois que le milieu est comparé au champion du monde 2018. « Il lui reste des étapes à franchir, mais comme Mbappé, Paul Pogba ou Aurélien Tchouaméni qui étaient aussi en avance avant lui, il a des objectifs très élevés et fera tout pour les atteindre , soulignait récemment Lionel Rouxel, le sélectionneur U19 de l’équipe de France dans Le Parisien .

▶️ Mercato : Luis Campos a déjà une idée pour renforcer le milieu de terrain du PSG pic.twitter.com/2EhFTGSZT8 — le10sport (@le10sport) February 20, 2023

« C'est un joueur technique, physique, capable de défendre comme de marquer des buts »