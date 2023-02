PSG : Neymar a une piste improbable pour son avenir

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présent à une table de poker au lendemain de la défaite du PSG contre le Bayern Munich (0-1) en Ligue des champions, Neymar s’est retrouvé au cœur d’une nouvelle polémique. L’international brésilien est un grand fan de la discipline, lui qui a participé à de nombreux tournois au cours des dernières années. Alors que son avenir au PSG fait justement parler, lui dont le contrat court jusqu’en 2027, plusieurs joueurs professionnels estiment que Neymar pourrait songer à une reconversion.

« Il a le potentiel »

« Il a le potentiel. Il a le mental d’un compétiteur car il a joué au plus haut niveau dans le foot , estime Thomas Eychenne, interrogé par RMC . À partir du moment où on a joué au plus haut niveau dans un domaine, je pense que l’on a déjà un atout très important par rapport à ses concurrents. Il est passé à travers des difficultés dans le football et il a les armes pour combattre malgré des défaillances techniques. »

Neymar au cœur de la polémique, les témoignages s’accumulent https://t.co/T2dOLoS5Jo pic.twitter.com/d3W8UuEJ0x — le10sport (@le10sport) February 21, 2023

« Il n’y pas de raison qu’il ne réussisse pas dans le poker »

« Je ne sais pas car je ne le connais pas assez mais il n’y a pas de raison. Il a les moyens, il a des amis qui sont là pour le faire progresser , ajoute Alexandre Réard, champion du monde de poker en 2021 C’est quelqu’un qui a quand même mené une carrière dans le football assez spectaculaire malgré tous les à-côtés qui ne sont pas forcément toujours évidents. Il s’en sort, je pense, assez bien. Donc il n’y pas de raison qu’il ne réussisse pas dans le poker. »

« Je pense véritablement qu’il le fera »