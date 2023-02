Le feuilleton Mbappé a totalement basculé, voilà pourquoi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le feuilleton Kylian Mbappé avait marqué l'année 2022. Tiraillé entre le Real Madrid et le PSG, l'international français avait finalement opté pour la prolongation. Un homme a eu un rôle considérable son choix : Luis Campos. Arrivé au sein du club parisien en tant que conseiller sportif, le Portugais serait parvenu à convaincre le joueur tricolore.

Le Real Madrid ou le PSG ? En fin de contrat la saison dernière, Kylian Mbappé a, longtemps, été partagé. Ce qui n'était qu'un simple choix sportif, a pris des allures d'enjeux politiques. Emmanuel Macron ou encore Nicolas Sarkozy n'ont pas hésité à s'immiscer dans ce dossier et à demander au joueur de prolonger son contrat avec le PSG. Le danger était immense puisque Mbappé était parti pour rejoindre le Real Madrid, le club de ses rêves.

Mbappé avait choisi le Real Madrid

Comme l'a confirmé Foot Mercato , Mbappé avait choisi le Real Madrid. Pendant de nombreux mois, le club espagnol avait affiché son optimisme. Et pour cause, le joueur avait donné son accord à Florentino Perez, président du Real Madrid. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que l'international français avait également transmis une réponse positive au PSG. « Toutes les négociations sont terminées… On a un accord avec Madrid et Paris, a déclaré celle qui gère en partie les affaires de son fils. Les deux offres se valent… D’un côté on a notre image (Madrid), et de l’autre le financier… Pas beaucoup d’écart car les deux clubs se valent. Maintenant, à Kylian de choisir » avait déclaré la mère de Kylian Mbappé, quelques jours avant sa prolongation.

L'arrivée de Campos a été déterminante

Mais qu'est-ce qui a fait pencher la balance dans ce dossier ? Selon les informations de Foot Mercato , l'arrivée de Luis Campos au PSG a été déterminante. Proche de la famille Mbappé depuis leur passage à l'AS Monaco, le Portugais avait donné son accord au Qatar pour rejoindre la capitale en tant que conseiller sportif. Un virage validé par Mbappé, en froid avec son prédécesseur, Leonardo. Face aux promesses de ses dirigeants, le champion du monde 2018 a fini par craquer et prolonger son contrat jusqu'en 2024, plus une année en option.

