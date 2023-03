Kylian Mbappé en rêve, une grande nouvelle tombe pour le PSG

Thomas Bourseau

Au PSG, Luis Campos rêve de recruter Bernardo Silva et serait sur la même longueur d’onde que Kylian Mbappé d’après la presse anglaise. Et alors que le FC Barcelone ferait de l’ombre au PSG, le Barça serait hors course à présent. Explications.

Luis Campos l’avait lui-même reconnu en septembre dernier au cours d’une entrevue avec RMC Sport pour Rothen s’enflamme. Le conseiller football du PSG avouait qu’il manquait une pièce pour que le puzzle parisien sur le mercato soit réussi. Et le temps a donné raison au dirigeant parisien puisque l’effectif du PSG a été trop juste à certains moments cette saison lorsque des blessures se sont multipliées. Afin de remédier à ce problème, Luis Campos préparerait du lourd pour l’été prochain et notamment avec Bernardo Silva.

Mbappé valide la piste Bernardo Silva pour le PSG

Au fil de la saison, et notamment ESPN , il a été question d’un intérêt toujours d’actualité du PSG pour Bernardo Silva. Le10sport.com vous révélait le 3 août 2022 que le milieu offensif de Manchester City était la signature rêvée de Luis Campos pour le PSG. Une offensive à 80M€ avait même été dégainée, en vain. Et il semblerait, selon The Sun, que Kylian Mbappé validerait totalement le recrutement de son ancien coéquipier du côté de l’AS Monaco.

Le Barça finalement hors course pour Bernardo Silva