Le PSG l’appelle, il hallucine

Pendant de nombreuses semaines, le PSG a cherché à se renforcer sur le plan offensif durant le précédent mercato estival. Mais après les échecs, le club de la capitale a finalement arraché la signature de Carlos Soler à la fin du mois d'août pour environ 20M€. Arrivé en provenance de Valence, l'Espagnol ne cache d'ailleurs pas qu'il a été surpris de recevoir un appel du PSG.

«Je pense que jamais je n’y aurais cru»

« Il y a eu l’appel de Paris, qui voulait parier sur moi. C’est le choix qui me rendait le plus heureux à ce moment-là. Jouer dans l’un des meilleurs clubs du monde, jouer avec certains des meilleurs joueurs au monde, m’entraîner tous les jours avec eux, prendre part à tout ça… Je pense que jamais je n’y aurais cru. Et c’est vrai que tu n’as pas trop le temps pour te poser, et tu réalises tout ça une fois que tu prends ta retraite », lance-t-il dans une interview accordée à Free Ligue 1 avant d’évoquer son poste.

Soler évoque son positionnement