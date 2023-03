«Une perte», il donne de gros regrets au PSG

Thibault Morlain

Ancien joueur du PSG au début du projet QSI, Maxwell a part la suite travaillé un peu pour le club de la capitale. Mais voilà que l’histoire s’est depuis arrêtée. De quoi donner de gros regrets à Laure Boulleau, ancienne joueuse du PSG. Ayant côtoyé Maxwell, elle estime que le Brésilien aurait pu être important pour l’organigramme.

En janvier 2012, Maxwell débarque au PSG en provenance du FC Barcelone. Un renfort très important pour le club de la capitale puisque le Brésilien aura contribué à l’évolution du projet QSI. Alors qu’il a pris sa retraite à Paris, Maxwell a par la suite occupé le rôle de coordinateur sportif au PSG. Cela s’est depuis arrêté, mais pour Laure Boulleau, le club de la capitale aurait dû conserver un tel élément dans son organigramme.

« La personne est assez exceptionnelle »

Sur le plateau du Canal Champions Club , Laure Boulleau s’est confiée sur Maxwell. L’ancienne joueuse du PSG a alors expliqué : « J’aimais beaucoup le joueur. La personne est assez exceptionnelle. Il fait partie des grands du football. Il est apprécié de tout le monde. Il respecte tout le monde ».

« Toutes les qualités et capacités d’intégrer l’organigramme du club »