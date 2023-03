Mercato : Une recrue de l’OM fait un carton

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Arrivé l’été dernier à l’OM pour remplacer Boubacar Kamara parti libre, Jordan Veretout aura eu besoin de quelques mois pour s’adapter. Depuis le début de l’année 2023, l’international français est beaucoup mieux, lui qui fait l’unanimité en interne. Alain Boghossian est lui aussi séduit par le profil du milieu marseillais.

L’été dernier, l’OM n’a pas lésiné sur les moyens pendant le mercato. En quête d’un milieu de terrain pour remplacer Boubacar Kamara, parti libre à Aston Villa, Pablo Longoria a bouclé le transfert de Jordan Veretout. Déjà pisté par le passé, l’international français a fini par rejoindre l’OM, cinq ans après son départ de la Ligue 1.

Veretout est très apprécié à l’OM

Même si les débuts n’ont pas été simples pour Jordan Veretout, l’ancien joueur de l’AS Roma a rapidement inversé la tendance. Son but contre l’AS Monaco en novembre l’a délivré et depuis le retour de la Coupe du monde, Veretout est l’un des meilleurs joueurs de l’OM. D’après les informations de La Provence , le milieu tricolore ferait aussi l’unanimité en interne. Son attitude irréprochable et sa bonne humeur font de lui un joueur apprécié. Avec Valentin Rongier, Jordan Veretout forme un duo indéboulonnable au milieu de terrain, à tel point que Matteo Guendouzi, indiscutable en début de saison et l’an dernier, a été replacé plus haut sur le terrain.

«Veretout est un homme de combat»