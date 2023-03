Mercato : L’OM boucle un gros coup, «je dis bravo»

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que l’OM continue de se restructurer en interne depuis la prise de fonction de Pablo Longoria, Jean-Pierre Papin a fait son retour au sein du club olympien. Parti il y a 30 ans, JPP endosse désormais le costume de conseiller du président. Pascal Olmeta s’est réjoui de ce grand retour.

L’hiver dernier, l’OM a été très actif sur le mercato. Après une première partie de saison globalement réussie, Marseille a fait venir trois recrues offensives : Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi et Vitinha. Mais Pablo Longoria ne s’est pas arrêté là, il a également renforcé son équipe en interne.

Jean-Pierre Papin de retour à l’OM !

Parti du club il y a plus de 30 ans, Jean-Pierre Papin a fait son grand retour en tant que conseiller du président. Présent à toutes les rencontres de l’OM, Papin est proche de l’équipe première et n’hésite pas à glisser quelques conseils à certains joueurs.

«Il va dans la bonne direction»