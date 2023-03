Réclamée au PSG, une star lâche un indice sur son mercato

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé pourrait être la clé de la future refonte d’effectif du PSG et serait susceptible de tourner autour d’un attaquant de classe internationale qu’est Erling Braut Haaland comme Daniel Riolo aimerait le voir au PSG. Cependant, Haaland est à City et ne semble pas vouloir quitter le club.

Une fois encore, le PSG a dû faire une croix sur son rêve de longue date : remporter la Ligue des champions. Comme lors de l’édition précédente de la C1, le Paris Saint-Germain est sorti par la petite porte dès le stade des 1/8èmes de finale. Nouvelle désillusion pour le projet porté par QSI qui pourrait prendre un énorme tournant à la prochaine intersaison avec une énième refonte d’effectif.

«Je fantasme sur un duo Haaland-Mbappé !»

Pour l’éditorialiste Daniel Riolo, il faudrait que le PSG parvienne à bien entourer Kylian Mbappé avec un attaquant de classe mondiale comme Erling Braut Haaland. « Le PSG, ce n'est pas cohérent sportivement de prolonger Messi. Ça ne rime à rien. Moi, je fantasme sur un duo Haaland-Mbappé ! Avec quatre milieux de terrain, quatre défenseurs, ça travaille partout... Là, oui, l'équipe aura de l’allure » . Pour rappel, le PSG était sur les rangs pour le recruter en cas de départ de Mbappé comme le10sport.com vous l’avait révélé en août 2021.

«Oh j’adorerais être là-bas»