Pour 25M€, l’OM a déjà acté un gros renfort

Depuis son arrivée à l’OM, Vitinha se montre bien discret dans la cité phocéenne, l’attaquant portugais disposant d’un temps de jeu famélique sous les ordres d’Igor Tudor. De quoi interroger alors que le club phocéen n’a pas hésité à débourser 25M€ hors bonus pour son transfert, mais en interne, l’inquiétude n’est pas de mise.

Recruté pour 25M€, plus 7M€ de bonus, Vitinha apparaît comme la recrue la plus chère de l’histoire de l’OM, de quoi lui mettre une grande pression sur les épaules. Les débuts de l’attaquant portugais étaient donc attendus, mais Igor Tudor n’a pas jugé bon de remodeler son système pour faire de la place à sa recrue. Depuis sa signature, Vitinha ne compte ainsi qu’une titularisation contre Nice, et quelques entrées en jeu. De quoi interroger…

L’OM ne s’inquiète pas

Alors que les débuts difficiles de Vitinha inquiètent les supporters de l’OM, ce ressenti n’est pas partagé par la direction phocéenne. Comme l’explique RMC , le club est serein et estime que l’éclosion du Portugais pourrait plutôt se faire la saison prochaine. Ainsi, les dirigeants prônent la patience pour Vitinha, qui pourrait profiter de la trêve internationale de mars pour parfaire son intégration.

« Ça prend un peu de temps »