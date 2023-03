Inquiétude pour cette recrue, l’OM peut souffler

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Arrivé à l’OM cet hiver pour un montant record de 32M€, Vitinha ronge son frein sur le banc de touche. Igor Tudor lui préfère toujours Alexis Sanchez mais pas de quoi inquiéter l’attaquant portugais qui a conscience qu’il doit prendre son mal en patience. Son entraîneur l’a d’ailleurs complimenté vendredi devant les médias.

C’est un sujet qui commence à faire de plus en plus parler du côté de l’OM. L’hiver dernier, Marseille a été très actif sur le marché des transferts en recrutant trois joueurs à vocation offensive. Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi mais surtout Vitinha. Avec le départ de Bamba Dieng à Lorient, l’OM devait se renforcer en attaque et Pablo Longoria a bouclé l’arrivée de l’attaquant portugais de 23 ans. Un transfert record puisque Vitinha a été payé 32M€ par l’OM.

Intégration difficile pour Vitinha

Mais depuis son arrivée, Vitinha compte ses minutes. Lancé d’entrée contre l’OGC Nice, l’ancien joueur de Braga est sorti à la mi-temps, l’OM étant mené 2-0. Depuis, Vitinha est entré à plusieurs reprises mais hormis la rencontre face à Annecy, il n’aura jamais joué plus de 30 minutes de suite. Un maigre bilan qui ne le fait pas douter pour autant. A en croire les informations de RMC Sport , Vitinha continue de prendre son mal en patience. Il sait qu’il est arrivé dans un plus grand club que Braga et qu’il doit faire ses preuves. Vitinha garde la foi et la sourire.

L'OM crie au scandale, le boss calme tout le monde https://t.co/TwBs8D6EVi pic.twitter.com/kPJ6uIESjh — le10sport (@le10sport) March 17, 2023

«On pourra compter sur lui»