Ils annoncent du lourd pour ce transfert, l’OM peut rêver

Arrivé cet hiver pour 32M€, bonus compris, Vitinha peine à convaincre. Il faut dire qu’il bénéficie d’un très faible temps de jeu depuis sa signature en janvier. Néanmoins, du côté du Portugal, on ne semble pas particulièrement inquiet par la situation et on assure que Vitinha montrera son vrai visage la saison prochaine.

Cet hiver, l'OM n'a pas hésité à sortir le chéquier pour s'attacher les services de Vitinha qui a débarqué en provenance de Braga pour environ 32M€, bonus compris, ce qui en fait le joueur le plus cher de l'histoire du club phocéen. Et pourtant, Igor Tudor ne l'a utilisé que pendant 88 minutes depuis sa signature ce qui n'a évidemment pas permis à Vitinha de se mettre en avant. Fernando Urbano n'est toutefois pas inquiet.

«C’est une question de temps»

« L’OM est un club pour lui, il aime beaucoup les supporters chauds. Vitinha a un profil agressif, c’est un joueur chaud ! Je n’ai pas de doute sur sa réussite. Il est différent des autres attaquants portugais : son jeu est très vertical, il a une grosse frappe, est capable de marquer avec deux ou trois occasions. Ici, on croyait qu’il allait jouer plus. Quand il va s’adapter, il sera performant. C’est une question de temps », assure le reporter au quotidien sportif A Bola dans les colonnes de La Provence avant que son confrère Antonio Soares n'abonde dans son sens.

«On verra le vrai Vitinha la saison prochaine»