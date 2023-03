Un attaquant flambe loin de Marseille, l’OM va le regretter

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lors du précédent mercato d'hiver, l'OM était en quête d'un nouvel avant-centre et a opté pour Vitinha, recruté pour 32M€. Néanmoins, avant de s'attacher les services de l'attaquant de Braga, Pablo Longoria avait fait le forcing pour attirer Terem Moffi. Et pendant que le Portugais galère à Marseille, l'ancien Merlu enchaîne enfin les buts à l'OGC Nice.

En plus de Ruslan Malinovskyi et Azzedine Ounahi, l'OM voulait absolument recruter un avant-centre lors du mercato d'hiver. Les pistes se sont ainsi multipliées avant que le club phocéen ne jette son dévolu sur Vitinha, recruté pour 32M€, bonus compris, en provenance de Braga.

L’OM s’attaque a un coéquipier de Ronaldo, ça se complique déjà https://t.co/GMdWUO9OF4 pic.twitter.com/0zzoFaCxah — le10sport (@le10sport) March 17, 2023

Débuts compliqués pour Vitinha

Un transfert qui a évidemment généré beaucoup d'excitation du côté de l'OM, mais les débuts de Vitinha sont très compliqués. Titulaire lors de sa première apparition, contre l'OGC Nice, le Portugais avait été remplacé à la mi-temps. Depuis, il n'a disputé que 43 minutes en sept matches toutes compétitions confondues, ne trouvant toujours pas le chemin des filets.

Des regrets à l'OM pour Moffi ?

Et pendant ce temps-là, un certain Terem Moffi se réveille. L'attaquant nigérian, qui a refusé de signer à l'OM pour s'engager à l'OGC Nice pour 30M€, bonus compris, reste sur trois prestations convaincantes. Un doublé et une passe décisive dans le derby contre l'AS Monaco (3-0), puis un but et une offrande face au FC Nantes (2-2) avant de conclure en beauté cet enchaînement en inscrivant un nouveau but en C4 jeudi soir contre le Sheriff Tiraspol (3-1). De quoi donner des regrets à l'OM ?