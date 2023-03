Recalé par le PSG, il prend une décision fracassante

La rédaction

Depuis plusieurs années, le nom de Mohamed Salah est souvent lié au Paris Saint-Germain. Toutefois, l’Égyptien est désormais âgé de 30 ans et ne serait plus dans les plans du club de la capitale. En tout cas, après six saisons passées à Liverpool, l’ancien attaquant de l’AS Roma et de Chelsea serait décidé à se lancer un nouveau défi.

En 2021, The Transfer Window Podcast avait évoqué le nom de Mohamed Salah pour remplacer Kylian Mbappé au PSG. L’international français était alors annoncé au Real Madrid et le Qatar voyait en l’international égyptien son parfait successeur.

Le PSG fait une croix sur Salah

Dernièrement, Rudy Galetti indiquait que le PSG surveillerait toujours le dossier Mohamed Salah. Toutefois, selon Ben Jacobs, le club de la capitale aurait fait une croix sur l’attaquant de Liverpool, qui va fêter ses 31 ans en juin prochain, et chercherait plutôt un profil plus jeune.

Salah veut quitter Liverpool