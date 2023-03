Mercato : Flop total pour l’OM, un fiasco prend forme

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Recruté l’été dernier par l’OM pour 10M€, Luis Suarez a été prêté avec option d’achat à Almeria cet hiver. Le Colombien sera acheté par le club espagnol s’il se maintient en Liga. Mais pour le moment, Almeria, 19ème du championnat, file tout droit vers la relégation. Ce qui n’arrange pas l’OM…

Si l’OM a réalisé un gros mercato l’été dernier, certains dossiers ont été gérés étrangement. Notamment en attaque. Pablo Longoria a voulu se séparer de Bamba Dieng mais le buteur sénégalais a fini par rester, un coup dur pour l’OM qui avait déjà fait venir Luis Suarez pour le remplacer. Résultat, les deux ont joué la première partie de saison avec Marseille…. avant de partir cet hiver. Suarez comme Dieng.

Luis Suarez a déjà quitté l’OM

Recruté pour 10M€, Luis Suarez a inscrit un doublé lors de la première journée de championnat. Et ensuite, plus grand chose. Relégué sur le banc de touche, le Colombien a pris la direction d’Almeria cet hiver. « Ce sont des décisions qui se prennent avec la famille pour continuer à grandir. En France, j’étais dans un grand club où j’ai eu la chance de débuter en Ligue des champions, mais j’avais besoin d’être heureux et d’avoir cette continuité que tous les joueurs aiment avoir. L’offre d’Almería m’a plu. Être appelé pour être un joueur important dans un club en pleine croissance est très attrayant. J’ai médité là-dessus avec ma femme et nous sommes super heureux avec ce nouveau défi qui nous attend », reconnaissait Luis Suarez.

Si Almeria descend, il reviendra

L’OM l’a prêté avec une option d’achat qui se déclenche si le club espagnol obtient son maintien en Liga. C’est tout le problème. Quand Luis Suarez a filé en Espagne, Almeria était 14ème du championnat. Depuis, les affaires se sont compliquées et le club andalou se retrouve désormais 19ème de Liga. Une position inconfortable pour l’OM qui, pour le moment, se prépare forcément à voir Luis Suarez revenir. Ce qui n’arrange personne, encore moins avec le transfert record de Vitinha l’hiver dernier…