Un crack débarque à l’OM, il promet du lourd

Hugo Chirossel

Arrivé lors du mercato hivernal à l’OM, Azzedine Ounahi peine pour l’instant à convaincre. L’international marocain n’est apparu qu’à six reprises sous le maillot marseillais, pour une seule titularisation il y a maintenant un mois. Toutefois, selon Medhi Benatia, le milieu de terrain âgé de 22 ans a toutes les qualités pour s’imposer à Marseille.

À l’exception de Ruslan Malinovskyi, les recrues hivernales de l’OM ont du mal à convaincre Igor Tudor. Vitinha et Azzedine Ounahi n’ont que très peu de temps de jeu depuis leur arrivée. En ce qui concerne l’international marocain, il n’est apparu que six fois avec le maillot marseillais, dont une seule en tant que titulaire, le 19 février dernier contre Toulouse.

« Ce club ne se refuse pas »

Medhi Benatia, ancien défenseur de la Juventus et formé à l’OM, est persuadé qu’il a fait le bon choix et rejoignant la cité phocéenne. « Quand Azzedine nous a interrogé, je lui ai répondu que ce club ne se refuse pas, il a saisi une sacrée opportunité. Avec Tudor, il a un entraineur extraordinaire, aux idées rappelant celles de (Gian Piero) Gasperini à l’Atalanta, un foot de courses et de pressing », a-t-il confié auprès de L’Équipe .

« Des qualités techniques hors normes »