C’est confirmé, un ancien du PSG menace le retour de Zidane

Thomas Bourseau

Bien qu’il soit question d’un éventuel retour de Mauricio Pochettino à Tottenham en fin de saison, aucune avancée sérieuse ne serait à noter dans ce dossier. En parallèle, le président Florentino Pérez le voudrait au Real Madrid, où il serait déjà en concurrence avec Zinedine Zidane…

Zinedine Zidane n’a plus de poste depuis son départ du Real Madrid en mai 2021. Et depuis ? Le champion du monde 98 aurait repoussé les avances du PSG selon son biographe Frédéric Hermel, également journaliste, qui l’a fait savoir en janvier dernier sur les ondes de RMC . La cause ? L’ambition non cachée de Zidane de prendre les rênes de l’équipe de France après Didier Deschamps qui a cependant vu son contrat être prolongé jusqu’en juin 2026.

Pochettino en concurrence avec Zidane pour le Real Madrid

Zinedine Zidane serait de retour sur le marché avec la ferme intention de retrouver un banc de touche durant cette année 2023. Lequel ? Selon L’Équipe , Zidane aurait à coeur de débarquer une nouvelle fois au Real Madrid où l’avenir de Carlo Ancelotti ne tiendrait qu’à un fil, à savoir un titre avant la fin de la saison selon Relevo . Pour potentiellement remplacer Ancelotti, le président Florentino Pérez songerait à Mauricio Pochettino entre autres.

Zidane s’en frotte les mains, il reçoit le feu vert sur le mercato https://t.co/dbdYFzh9Nz pic.twitter.com/i32zfgqrRq — le10sport (@le10sport) March 19, 2023

«Tottenham n'a pas encore entamé le processus»