Zidane - PSG : L’annonce qui relance tout

Hugo Chirossel

Sans club depuis près de deux ans, Zinédine Zidane veut désormais reprendre du service. Dans cette optique, le PSG penserait toujours à lui, si jamais le club de la capitale prenait la décision de se séparer de Christophe Galtier. Mais le nom du Ballon d’Or 1998 est également lié au Real Madrid, où l’avenir de Carlo Ancelotti est incertain. Ce dernier s’est exprimé à ce sujet en conférence de presse.

Alors que l’avenir de Christophe Galtier était déjà remis en question depuis les mauvais résultats post-Coupe du monde, l’élimination du PSG face au Bayern Munich dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions n’a pas arrangé les choses. Comme indiqué par Jonathan Johnson sur Caught Offside , Zinédine Zidane serait le favori en cas de départ de Christophe Galtier.

PSG : Deux énormes objectifs fixés par Lionel Messi ? https://t.co/nQxgAMQRl9 pic.twitter.com/p6aCCucdt5 — le10sport (@le10sport) March 18, 2023

Zidane de retour au Real Madrid ?

Toutefois, le Ballon d’Or 1998 a également été évoqué pour un nouveau retour au Real Madrid, où l’avenir de Carlo Ancelotti est incertain. Présent en conférence de presse ce samedi, avant de se déplacer sur la pelouse du FC Barcelone, l’entraineur italien, sous contrat jusqu’en juin 2024, a confié qu’il aimerait poursuivre sur le banc madrilène, mais les cartes ne sont pas entre ses mains. Selon Relevo , Carlo Ancelotti serait remercié s'il ne parvenait pas à remporter un titre majeur cette saison.

« Le club décidera à la fin de la saison »