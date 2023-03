Le PSG l’attend pour combler Mbappé, le Real Madrid s’en mêle

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé ne serait pas satisfait de l’échec du PSG concernant le recrutement d’un attaquant l’été dernier. De quoi forcer Luis Campos à passer à l’action, mais le Real Madrid lui ferait de l’ombre dans le dossier Harry Kane. Explications.

Le PSG est confronté à un souci important depuis la clôture du mercato estival de 2022. Hormis Hugo Ekitike, aucun attaquant axial n’a été recruté au Paris Saint-Germain et ce, bien qu’il ait été question du recrutement de Robert Lewandowski ou encore Gianluca Scamacca. Luis Campos n’aurait donc pas tenu sa promesse faite à Kylian Mbappé et compterait bien se racheter auprès du numéro 7 du club parisien censé être la figure de proue du nouveau projet sportif porté par Campos.

Le PSG cherche un attaquant pour satisfaire Mbappé, Kane apprécié ?

De quoi agacer le champion du monde tricolore qui n’a pas manqué de publiquement se plaindre de son rôle occasionnel de pivot en début de saison. Luis Campos, conseiller football du PSG, aurait à coeur de remédier à cette situation en mettant la main sur un attaquant de classe mondiale en comblant par la même occasion Kylian Mbappé. Pour quel résultat ? Le PSG aurait rouvert un dossier de longue date afin d'inverser la tendance négative du mercato estival de 2022 sur le dossier d'un attaquant.

Le Real Madrid s’invite à la fête pour Kane