Le PSG annonce déjà son échec avec Messi ?

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi est encore loin d’avoir fixé son avenir au Parc des Princes. La tendance d’un retour au FC Barcelone semble même se préciser pour l’attaquant argentin, et d’ailleurs, Christophe Galtier est resté très énigmatique au moment d’évoquer le futur de Messi.

Lionel Messi et le PSG, c’est bientôt la fin ? Au même titre que Sergio Ramos, l’attaquant argentin arrive en fin de contrat avec le club de la capitale. Depuis plusieurs mois, Luis Campos tente en interne de fixer l’avenir de La Pulga , mais il n’est pas seul sur le coup puisque plusieurs écuries étrangères comme Al-Hilal, l’Inter Miami et surtout le FC Barcelone tentent d’attirer Messi libre à la fin de son contrat avec le PSG.

Barcelone en priorité pour Messi ?

Comme l’a révélé Foot Mercato, Lionel Messi ferait désormais d’un retour au Barça une priorité pour cet été, et le numéro 30 du PSG multiplierait même les échanges en coulisses avec Xavi, l’entraîneur du club catalan qui n’est autre que son ancien partenaire. Le PSG est donc plus que jamais en danger dans ce feuilleton, et Christophe Galtier affiche d’ailleurs une communication assez mystérieuse sur ce dossier.

« Trop tôt pour savoir »