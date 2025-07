Cristiano Ronaldo : La punchline en Arabie saoudite !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La Ligue 1 en dessous de la Saudi Pro League ? C'est le constat clair dressé à plusieurs reprises par Cristiano Ronaldo ces derniers mois. Une erreur selon Riyad Mahrez, attaquant d'Al-Ahli, qui a remis l'église au centre du village en interview pour le média Carré.

A l'occasion des Globe Soccer Awards 2024 où le prix du meilleur joueur du Moyen-Orient lui avait été décerné, Cristiano Ronaldo lançait un pique venu de nulle part à la Ligue 1 en affirmant que la Saudi Pro League était un cran au-dessus du championnat français. « Bien sûr, le Championnat saoudien est meilleur que la Ligue 1. En France, à part le PSG, il n'y a personne. Les autres sont finis. Essayez de sprinter par 38, 39, 40 degrés, transpirer... Venez jouer ici et vous verrez ».

«Je n'ai jamais joué en Ligue 1, mais ça m'a l'air quand même très physique» L'attaquant d'Al-Nassr passé par Manchester United, le Real Madrid et la Juventus n'a pas reçu le soutien de Riyad Mahrez. Vainqueur de la Ligue des champions asiatique avec Al-Ahli, Mahrez a recadré Cristiano Ronaldo à ce sujet pour le média Carré. « D'accord avec Cristiano Ronaldo ? La Saudi Pro League ne fait pas partie des plus grands championnats. Bien sûr qu'il y a les Anglais, les Espagnols, les Italiens, les Allemands et même la France. Je n'ai jamais joué en Ligue 1, mais ça m'a l'air quand même très physique ».