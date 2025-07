«Rabiot me bouscule», l'accrochage raconté par un crack de l'OM !

Alexis Brunet

Cet été, l’OM a décidé de partir en stage de présaison, aux Pays-Bas, puis en Espagne. Pour l’occasion, Roberto De Zerbi a choisi d’emmener avec lui certains minots comme Darryl Bakola ou bien Yanis Sellami. Le premier s’est d’ailleurs confié sur sa rencontre avec certains joueurs professionnels marseillais, dont Adrien Rabiot, qui l’a impressionné physiquement.

La saison prochaine, certains jeunes joueurs de l’OM pourraient avoir leur chance avec Roberto De Zerbi. On pense bien évidemment à Darryl Bakola et Yanis Sellami, qui sont deux des plus grands talents marseillais à leur âge et qui ont d’ailleurs été emmenés par le coach italien pour les stages de présaison.

« Il me bouscule » Les deux jeunes joueurs s’entraînent donc avec les professionnels depuis quelques temps et il se frotte donc à ce qui se fait de mieux. Pour L’Équipe, Darryl Bakola a notamment raconté une anecdote sur Adrien Rabiot et l’impact physique du milieu de terrain de l’OM. « Il est très costaud. Une fois, à l'entraînement, je le passe dans un premier temps, puis je ne le sens pas arriver dans mon dos, et il me bouscule, j'ai senti combien il avait de la force. »